В России выявили новый способ обмана камер фиксации нарушений ПДД

Новый способ обмана камер фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения взяли на вооружение российские водители.

Как выяснила "Газета. Ru", автомобилисты начали устанавливать на свои машины госномера под углом, который не позволяет комплексам фиксации нарушений их идентифицировать.

В занимающейся разработкой ПО для дорожных комплексов компании "Астралаб" уточнили, что установленные криво номера могут обмануть только старые типы камер фото-видеофиксации, которые не распознают их даже при незначительном наклоне. Например, это почти все камеры, установленные до 2017 года.

По словам представителя компании, новую аппаратуру, использующую нейросеть для распознавания госномеров, их наклоном не обмануть.

Однако в настоящее время на российских дорогах преобладают старые комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД — их около 70%.

Согласно информации Центра организации дорожного движения Москвы, в столице системного сбоя из-за криво установленных номеров не фиксировалось. Кроме того, в случае, если номер не удастся идентифицировать комплексу фото-видеофиксации, это может сделать его оператор.

Сообщается, что сейчас в России штраф за неправильно установленный госномер составляет 500 рублей.

Однако, по словам источника в ГИБДД, правоохранители не часто останавливают машины с криво установленными номерами, поскольку трудно доказать, что водитель прикрепил их так специально.

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