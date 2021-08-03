"Всё равно не поймёт": Семью с ребёнком-инвалидом не пустили в аквапарк

В Волжском семью с ребёнком-инвалидом не пустили в аквапарк. Его предложили оставить в машине, пока семья будет отдыхать. Журналисты "360" поговорили с Элеонорой Шаумуруновой, мамой мальчика-аутиста. Она надеется, что общественный резонанс подтолкнёт других родителей отстаивать права своих детей.

Элеонора много раз видела, как другие родители просто уходят, когда ущемляют права их ребёнка-инвалида. Кроме того, маму задели слова руководителя аквапарка. Он сказал, что претензии есть только к сыну и добавил:

"Ребёнок всё равно не поймёт, в машине он или в аквапарке".

Семья приехала в Волжский из Астрахани, чтобы сменить обстановку и выжить во время зноя. Кроме того, сын очень любит плавать. В холле было очень жарко, из-за чего ребёнок чувствовал себя дискомфортно, издавал звуки. Это увидел охранник и сказал:

"Ребёнок агрессивный, здесь отдыхают нормальные люди, он мешает окружающим".

Семью так и не пустили в аквапарк.

Родители написали заявление в прокуратуру Волгоградской области. В данный момент проводится проверка.

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