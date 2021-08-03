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Блёданс вмешалась в конфликт с ребёнком-аутистом в аквапарке

Общество

Телеведущая Эвелина Блёданс в очередной раз вступилась за детей с особенностью развития, права которых в очередной раз были нарушены.

В Волжском ребёнка-аутиста не пустили в аквапарк

Ранее Эвелина Блёданс негодовала по поводу того, что некая дама выгоняла детей-аутистов с детской площадки, рекомендуя родителям детей-инвалидов устроить для них особые карантинные зоны, в которых они будут ограждены от общения со здоровыми ребятишками.

На этот раз звезда ТВ и интернета не могла пройти мимо инцидента, который произошёл в аквапарке в Волгоградской области. Администрация аквапарка отказалась пускать в развлекательную зону семью с ребенком-инвалидом. Аргументировали это тем, что он якобы будет портить отдых "нормальным детям”.

При этом на сайте аквапарка написано, что инвалидам предоставляют 50% скидку.

"Опять!!!! 5 часов по жаре семья с ребёнком аутистом ехала из Астрахани в аквапарк в Волжском. По какому праву их не пустили?! "Там люди плавают!" — говорит представитель аквапарка. А ребенок с особенностями, что не человек?! Что это за отношение?! Вы что обалдели, господа?! И комменты быстро позакрывали на странице вашего аквапарка", — негодует Эвелина, которая сама воспитывает ребёнка с особенностями развития.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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