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За год ущерб от киберпреступлений сравнялся с бюджетом США на 2022 год

Общество

Мировой ущерб от киберпреступлений за этот год значительно увеличится по сравнению с прошлым. Об этом пишут сотрудники МИД России Андрей Крутских и Айрат Хамидуллин в статье для журнала "Международная жизнь". По данным экспертов, потери мировой экономики из-за киберпреступников составят шесть триллионов долларов.

За год ущерб от киберпреступлений сравнялся с бюджетом США на 2022 год

Эксперты подчеркнули, что рост преступности в Сети связан с пандемией коронавируса. Люди стали чаще пользоваться виртуальным пространством. Кроме того, злоумышленники действуют дистанционно, из других стран, из-за чего государству сложно бороться в одиночку. Андрей Крутских и Айрат Хамидуллин добавили, что у системы международного сотрудничества по вопросам Интернета есть много проблем. Специалисты отметили:

"Преступления совершаются за считанные минуты, а ответ на запрос в получении электронных доказательств может идти от пары недель до двух-трех лет".

Ранее в Казахстане обнаружили утечку данных свыше 740 тыс. пользователей Telegram. В файле нашли имена и фамилии, номера, описания из графы "о себе".

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КИБЕРОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА — ТОПЛЕС
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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