Красноярские врачи БСМП проводят операции дрелью, а не специальным инструментом

В Красноярске врачи скорой помощи проводят трепанацию черепа хозяйственной дрелью из "Leroy Merlin", а не пневмотрепаном, инструментом для обработки костной ткани, потому что у местных властей "нет денег". Об этом рассказал врач-нейрохирург и депутат Горсовета Игорь Гринёв в эфире местного восьмого канала.

Он возмутился:

"Это вообще куда годится-то?! Это никуда не годится! Пневмотрепан уже несколько лет просим!".

По словам Игоря Гринёва, главврачу и министру здравоохранения Борису Немику нет дела до этой проблемы.

Журналисты попросили больницу прокомментировать эту информацию, но там потребовали прислать официальный запрос и предупредили, что ответ на него можно будет получить через семь дней. Кроме того, в пресс-службе учреждения СМИ обвинили в склонности выдёргивать слова из контекста.

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