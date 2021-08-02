Диана Гурцкая опровергла информацию о выселении фонда московскими властями

Заслуженная артистка России и основательница фонда "По зову сердца" для незрячих и слабовидящих детей Диана Гурцкая прокомментировала для NEWS.ru новость от Telegram-канала Mash. СМИ сообщало, что правительство Москвы потребовало организацию покинуть помещение из-за долга в 588 тысяч, который накопился во время карантина.

Диана Гурцкая заявила:

"Никаких проблем во взаимодействии между фондом "По зову сердца" и властями города нет. Нас никто не выселяет. Представленная информация не соответствует действительности".

Основательница фонда призналась, что задолженность правда есть, но в скором времени её выплатят. Фонд не прекратит работу. После новости мэрия сразу же вышла на контакт и предложила помощь.

Диана Гурцкая создала фонд "По зову сердца" в 2005 году, чтобы помогать незрячим детям. Основные задачи: медицинская помощь и поддержка в творческой самореализации. Организация оплачивает диагностику и консультирование. Детям возвращают зрение.

Фонд также заботится о детях из специализированных детских домов и специальных центров. Ребятам уделяют особое внимание, так как у них нет поддержки семьи. Проекты "По зову сердца":

Фестиваль "Белая Трость". Во время этого мероприятия дети поют с известными артистами.

Цикл мероприятий "Уроки доброты". Специалисты помогают школьникам понять, что такое инвалидность, показать необходимость толерантности, взаимного уважения и равенства.

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