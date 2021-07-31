В России изменится порядок регистрации безработных граждан

В России изменится порядок регистрации безработных россиян. Минтруд РФ уже подготовил соответствующий проект постановления. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, граждан, которые находятся в поиске работы, будут разделять на потоки, в зависимости от их мотивации, сообщает РИА "Новости". Предполагается, что в этом случае помощь будет более адресной.

Новые правила будут вводить постепенно, начиная со дня публикации постановления.

Так, с 1 ноября текущего года они начнут действовать в Московской, Тюменской областях и Пермском крае, с 1 января 2022 года — во всех остальных субъектах, а с 1 января 2023 года — в Москве.

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