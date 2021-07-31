Губернаторов предложили мотивировать следить за раздельным сбором мусора

К показателям оценки эффективности работы губернаторов хотят добавить ещё один "экологический" пункт — раздельный сбор мусора в регионе.

Создание современной системы обращения с мусором и снижение к 2030 году объёмов захоронения отходов на 50% является одним из государственных приоритетов. Чтобы решить эту задачу, правительство намерено в ближайшее время обеспечить всю страну контейнерами для раздельного сбора мусора. Для закупки 290 тыс. контейнеров потребуется 4 млрд рублей. В связи с этим Ассоциация "Промышленность за экологию" ("РусПЭК") предложила ввести в список критериев оценки эффективности деятельности высших должностных лиц KPI по развитию раздельного сбора мусора, пишут "Известия".

Однако эксперты утверждают, что введение такого показателя нецелесообразно, поскольку у самих жителей нет стимула к раздельному сбору отходов, хотя он и внедрён уже в 71 регионе из 85. Кроме того, организация раздельного сбора мусора в регионе уже учитывается в показателе "качество окружающей среды", отметили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области.

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