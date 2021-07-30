Женщина собрала оркестр под окнами тюрьмы, чтобы поздравить жениха

Мелани Родригес организовала концерт с оркестром под окнами тюрьмы, чтобы поздравить с днём рождения своего жениха-заключённого. Об этом написали в The Independent с ссылкой на ролик из TikTok.

Видео загрузила пользовательница Клаудиа с подписью:

"Если вы сидите в федеральной тюрьме, а ваш любимый не делает этого для вас, просто подумайте о себе и забудьте о нем".

Под музыку оркестра Мелани Родригес в бинокль наблюдала за предметом воздыхания. Рядом висели шарики, плакат с сердечком и надписью "С днём рождения, малыш".

СМИ рассказало, что заключённый Доджер сделал Мелани предложение на тюремном свидании. Она поклялась дождаться любимого.

Ролик в TikTok получил более шести миллиона просмотров и 11 тысяч комментариев. Одни пользователи пытались вразумить женщину, другие восхищались силой её любви.

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