В ОП хотят запретить посещение баров россиянам до 21 года

В Минздрав от Общественной палаты поступило предложение о запрете для россиян до 21 года посещать увеселительные заведения. По мнению члена ОП Султана Хамзаева, это поможет побороть повальное пьянство среди молодёжи.

В обращении, оказавшемся в распоряжении RT, Хамзаев указал, что употребление спиртных напитков в 18-19 лет может привести к необратимым последствиям для здоровья. Для посетителей ночных клубов, которые ведут бессонный образ жизни, вред для здоровья может только увеличиться.

Предлагается ограничить возможность посещения заведения лицами до 21 с 23.00 до 8.00.

Мнение Госдумы

Депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что такие ограничения вряд ли помогут побороть алкогольную зависимость молодёжи.

"Пока закон позволяет приобретать алкоголь с 18 лет, любые подобные ограничения работать не будут, а наоборот, вызовут определённую напряжённость среди молодёжи", — приводит RT слова Нилова.

По мнению депутата, вместо баров и ресторанов молодёжь может пойти по дворам или наливайкам.