Национальное фитнес-сообщество, официальный партнёр Министерства спорта России, опросило 1,5 тыс. россиян и выяснило, что лишь 15% жителей нашей страны тренируются каждую неделю. Почти половина граждан планирует заняться физической нагрузкой. Пока они ждут конец пандемии. Об этом рассказали в ФАН.
По статистике исследования, около 75% россиян связывают физкультуру и спорт с укреплением здоровья и развитием физических качеств, а не с красивой фигурой. Президент НФС Елена Силина сообщила:
"Как ни парадоксально, но именно пандемия позволила сформировать позитивную тенденцию в отношении людей к занятиям спортом".
Специалист считает, что появление такой тенденции повысит долю физически активных людей в России и поможет достигнуть цели из Стратегии развития физической культуры и спорта. Власти хотят, чтобы
По данным исследователей, в основном на нехватку свободного времени жалуются россияне от 35 лет. Граждане, которым больше 55 лет, зачастую не могут заниматься физическими нагрузками из-за плохого состояния здоровья.
Специалисты расспросили о достижениях людей, которые занимаются регулярно.
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