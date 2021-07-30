НФС: теперь россияне занимаются спортом не для красоты, а ради здоровья

Национальное фитнес-сообщество, официальный партнёр Министерства спорта России, опросило 1,5 тыс. россиян и выяснило, что лишь 15% жителей нашей страны тренируются каждую неделю. Почти половина граждан планирует заняться физической нагрузкой. Пока они ждут конец пандемии. Об этом рассказали в ФАН.

Как коронавирус повлиял на причины заниматься фитнесом

По статистике исследования, около 75% россиян связывают физкультуру и спорт с укреплением здоровья и развитием физических качеств, а не с красивой фигурой. Президент НФС Елена Силина сообщила:

"Как ни парадоксально, но именно пандемия позволила сформировать позитивную тенденцию в отношении людей к занятиям спортом".

Специалист считает, что появление такой тенденции повысит долю физически активных людей в России и поможет достигнуть цели из Стратегии развития физической культуры и спорта. Власти хотят, чтобы

к 2024 году тренировались 55%,

в 2030 году — 70%.

Почему люди позанимаются "когда-нибудь потом"

37,8% испытывают финансовые трудности.

33,3% не могут найти свободное время.

15,7% слишком далеко добираться до нужных объектов.

13,3% ленятся.

По данным исследователей, в основном на нехватку свободного времени жалуются россияне от 35 лет. Граждане, которым больше 55 лет, зачастую не могут заниматься физическими нагрузками из-за плохого состояния здоровья.

Как фитнес помогает

Специалисты расспросили о достижениях людей, которые занимаются регулярно.

47,3% развили новые навыки, которые помогают в повседневной жизни.

34% уменьшили число нарушений функций организма и стали лучше двигаться.

18,7% освоили новые виды тренировок и развили функциональные способности.

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