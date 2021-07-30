Путину поступила жалоба: у работницы птицефабрики отобрали стул

Работница "Рефтинской" птицефабрики третий год ведёт борьбу со своим начальством за стул. Татьяне Клюкиной даже пришлось обратиться к президенту.

В 2018 году на предприятии ввели новые правила работы: сотрудникам запретили сидеть во время смены. Татьяна, привыкшая использовать при работе стул, не была согласна с такой постановкой вопроса.

Клюкина не последовала запрету начальства и вернула стул на место. Его отбирали, Татьяна снова его находила, а один раз даже выкапывала из снега.

Работница написала не одну жалобу в различные инстанции, но всё тщетно — стул не вернули, а Татьяна получала отписки. И вот дело дошло до жалобы Владимиру Путину: Клюкина направила президенту письмо, которое оказалось в распоряжении URA. RU.

"Cтоять в одном положении много часов, иногда в две смены, очень тяжело, усталость ног и спины отвлекают от основной работы. Тогда-то я и решила, что буду отбивать эти стулья", — написала Татьяна главе государства.

Реакция руководства птицефабрики

Генеральный директор птицефабрики Александр Засыпкин объяснил решение тем, что предприятие стало участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". По его словам, после введения новых правил подразделение, в котором работает Татьяна, стало самым эффективным, а зарплата увеличилась на 20%.

"Я в мясной отрасли работаю более 20 лет, объездил полмира и нигде не видел сидящих мясников — это нонсенс какой-то. Нас проверили все надзорные органы — нарушений нет", — заявил гендиректор.