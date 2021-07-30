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В Москве носить перчатки в общественных местах больше не обязательно

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин на своём официальном сайте сообщил, что в столице больше не обязательно носить перчатки. Политик подчеркнул, что смягчение ограничений постепенное, поэтому надевать маски всё ещё необходимо.

В Москве носить перчатки в общественных местах больше не обязательно

Сергей Собянин написал:

"Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах".

Причина ослабления антикоронавирусных мер — улучшение ситуации с распространением "ковида". Из-за вакцинации число зафиксированных случаев коронавируса снизилось в 2,2 раза, количество госпитализированных — в 1,6 раза.

Общее число болевших за пандемию в России — 6 218 502 человек. За сутки установили 23270 случаев заражения "ковидом".

Ранее главный научный советник Великобритании Патрик Вэлланс объяснил, почему заболевают вакцинированные люди.

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Вакцинация: Выводы вирусолога Виталия Зверева
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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