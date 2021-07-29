Идею создания женских вагонов в транспорте прокомментировали в РПЦ

Проблема безопасности женщин очевидна, и хорошо, что в обществе начали об этом задумываться. Хотя отдельные вагоны в транспорте и не решат эту проблему.

Накануне стало известно, что заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру транспорта РФ Виталию Савельеву с инициативой создать отдельные вагоны для женщин в общественном транспорте. По его мнению, эта мера защитит женщин от непристойных домогательств. Например, в сеульском метро отдельные женские вагоны существуют уже давно, как и в некоторых других странах мира.

Идею оценил сотрудник Синодального миссионерского отдела РПЦ иерей Николай Бабкин. Священник предположил, что женщины, скорее всего, положительно отнесутся к этой инициативе, поскольку она позволит создать для них безопасное пространство. Он отметил, что женщин, подвергшихся насилию, в обществе часто обвиняют в виктимном (провокационном) поведении, однако даже самый скромный внешний вид и поведение не могут служить женщине безусловной защитой, если ей доведётся столкнуться с извращенцем.

"Нужно менять отношение в обществе к женщине, оно должно быть более уважительным. Надо стараться уважать человека, а не считать, что если она слабее, с ней можно делать все, что угодно", — приводит слова священника РИА Новости.

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