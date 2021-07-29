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В ОК покажут трейлер фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"

Общество » Соцсети » Одноклассники

Пользователи ОК первыми смогут увидеть кадры сказочной саги Disney "Последний богатырь" — "Последний богатырь: Посланник Тьмы".

Первый официальный трейлер фильма появится в группе Disney Россия.

Первая часть сказочного приключения Disney вышла в прокат в октябре 2017 года, вторая — в декабре 2021.

Третья часть сказки рассказывает о новых приключениях богатыря Ивана.

Иван наконец обрёл богатырскую силу, злой чародей Роголеб побеждён, и теперь все Белогорье ждёт пир на весь мир. Иван и Василиса будут праздновать свадьбу.

В широкий прокат сага выйдет 23 декабря 2021 года.

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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