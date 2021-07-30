Рачительным хозяевам на заметку: 21 продукт, который не любит холодильников

Холодильники делают продукты более долговечными с 1830-х годов. Но не все, что мы сегодня туда кладём, остается свежим.

На самом деле, некоторые продукты вкуснее и дольше сохраняются при комнатной температуре.

Команда портала Health.news составила список продуктов, которым холодильник противопоказан.

Чеснок – очень не любит холод. Орехи – у них пропадает аромат. Лучше поместите их в герметичный контейнер и положите в кладовую. Мед –становится слишком густым, если он охлажден, потому что низкие температуры заставляют его кристаллизоваться быстрее. Лук – любит темноту и сухие места. Тыква –на естественном солнечном свете может оставаться свежей до полугода. Оливковое масло – холод изменяет его цвет и консистенцию. Храните его в прохладном, темном и сухом месте. Дыня Картофель –содержит крахмал, который при низких температурах превращается в сахар. Кофе –быстро приобретает запах других продуктов в холодильнике, влага внутри камеры также изменит вкус кофе. Хлеб –черствеет быстрее, чем в хлебнице или просто в пакете. Острый соус Авокадо Арахисовое масло Банан Сушеные специи Кетчуп Маринованные овощи Соевый соус Цитрусовые Свежие травы увядают из-за влаги. Помидоры – холодная температура может сделать их водянистыми.