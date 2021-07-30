Холодильники делают продукты более долговечными с 1830-х годов. Но не все, что мы сегодня туда кладём, остается свежим.
На самом деле, некоторые продукты вкуснее и дольше сохраняются при комнатной температуре.
Команда портала Health.news составила список продуктов, которым холодильник противопоказан.
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