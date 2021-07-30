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Рачительным хозяевам на заметку: 21 продукт, который не любит холодильников

Общество

Холодильники делают продукты более долговечными с 1830-х годов. Но не все, что мы сегодня туда кладём, остается свежим.

Рачительным хозяевам на заметку: 21 продукт, который не любит холодильников

На самом деле, некоторые продукты вкуснее и дольше сохраняются при комнатной температуре.

Команда портала Health.news составила список продуктов, которым холодильник противопоказан.

  1. Чеснок – очень не любит холод.
  2. Орехи – у них пропадает аромат. Лучше поместите их в герметичный контейнер и положите в кладовую.
  3. Мед –становится слишком густым, если он охлажден, потому что низкие температуры заставляют его кристаллизоваться быстрее.
  4. Лук – любит темноту и сухие места.
  5. Тыква –на естественном солнечном свете может оставаться свежей до полугода.
  6. Оливковое масло – холод изменяет его цвет и консистенцию. Храните его в прохладном, темном и сухом месте.
  7. Дыня
  8. Картофель –содержит крахмал, который при низких температурах превращается в сахар.
  9. Кофе –быстро приобретает запах других продуктов в холодильнике, влага внутри камеры также изменит вкус кофе.
  10. Хлеб –черствеет быстрее, чем в хлебнице или просто в пакете.
  11. Острый соус
  12. Авокадо
  13. Арахисовое масло
  14. Банан
  15. Сушеные специи
  16. Кетчуп
  17. Маринованные овощи
  18. Соевый соус
  19. Цитрусовые
  20. Свежие травы увядают из-за влаги.
  21. Помидоры – холодная температура может сделать их водянистыми.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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