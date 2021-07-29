Мужчину не пустили в Россию из-за имени

Пользователь Reddit с ником UncleVoldy рассказал о своём путешествии в Россию. Мужчину не пропускали в страну из-за чересчур длинного имени. Оно состоит из 41 буквы — двух имён и четырёх фамилий. Ему пришлось заплатить более 10 тысяч рублей за экспресс-визу.

UncleVoldy вместе с товарищами хотел добраться из Эстонии в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать там Новый год. Въехать в Россию сразу не удалось, имя из онлайн формы не совпадало с реальным. Настоящее имя не помещалось, поэтому мужчина написал одну из фамилий. Начальник пограничного контроля не говорил на эстонском или английском, просто протянул телефон с гугл-переводом:

"Ваше имя неверно. Вы должны уйти".

Консульство открывалось на следующий день, из-за чего компании пришлось переночевать на границе. В туристическом агентстве помогли исправить ситуацию. UncleVoldy заплатил за экспресс-визу 10 тысяч рублей. Друзей пустили в Россию, они успели на автобус до Санкт-Петербурга.

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