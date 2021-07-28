В России могут появиться женские вагоны в трамваях и метро

Для женщин нужно создать специальные вагоны в метро. С данной инициативой выступил заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров.

Министру транспорта РФ Виталию Савельеву уже направлено соответствующее обращение. Данная мера, считает Петров, позволит защитить женщин от сексуальных домогательств в транспорте.

В некоторых странах мира уже разделяют транспорт на общий и женский.

Исходя из опыта других стран, женские вагоны предпочитают не только женщины, которые опасаются домогательств, но и женщины с маленькими детьми и беременные, пояснил Петров.

Впервые данную идею он озвучил в 2015 году в Совете Федерации, но тогда она не была реализована.

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