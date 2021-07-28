Некоторые люди испытывают страх перед иглами и инъекциями. Это состояние называется трипанофобией.

В условиях пандемии и активной кампании по вакцинации против COVID-19 данная проблема особенно актуальна.

О том, как преодолеть психологический барьер, в эфире "Радио 1" рассказал психолог Евгений Идзиковский.

"У большинства людей страх сопровождается картинками в голове. Там у них прокручивается определённый сценарий того плохого, что с ними может произойти. Полезно обращать на это внимание и "доматывать" картинки целиком, смотреть, куда вас заводит бессознательное и обратить внимание на некоторые факторы. Во-первых, понять, что худший сценарий вряд ли возможен. Во-вторых, принять, что ситуация вас не убьёт. Да, вас уколют, но больно вам будет примерно на полтора из десяти. Стоит этого бояться? Нет, потому что вы это переживёте. В-третьих, можно попытаться создать контур-опыт, то есть вспомнить 15-20 раз, когда всё было хорошо с вами и с другими. То есть вам ставили укол, и ничего негативного не происходило. Ну и, наконец, если речь идёт о вакцинации, то тут следует разобраться в сути", — пояснил Идзиковский.