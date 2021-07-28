Инфекционист рассказал, какие опасности скрывают суши

У любителей суши могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем, предупредил врач-инфекционист Илья Акинфиев.

Дело в том, что в некоторых ресторанах, для приготовления суши используется абсолютно свежая рыба без какой-либо обработки. В таком случае высок риск заражения паразитарными болезнями.

Но обычно в ресторанах для приготовления суши используется замороженная рыба, которую размораживают перед приготовлением. Такой продукт безопасен для организма.

"В ресторане в плане роллов и суши также остается опасность заболевания сальмонеллой, если нарушается срок хранения ингредиентов. Высока вероятность и пищевых инфекций", — предупредил эксперт.

Суши, заказанные через доставку, могут привести к ещё более нежелательным последствиям из-за возможных нарушений условий хранения и перевозки продукта. Употребление такого блюда грозит заражением кишечными инфекциями.

При употреблении суши эксперт посоветовал использовать соевый соус. Дело в том, что изначально его применяли не в качестве вкусовой добавки к блюду, а как средство обеззараживания рыбы, сообщает сайт Москва 24.

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