22-летняя жительница Петербурга без назначения врача регулярно капала четырёхмесячному сыну сосудосуживающие капли.
После очередного закапывания ребёнок вдруг побледнел и закатил глаза. Его руки и ноги стали холодными. Мать малыша вызвала скорую помощь.
Младенца госпитализировали.
Врачи диагностировали у ребёнка отравление анестезирующими средствами и терапевтическими газами.
В настоящее время мальчик находится в реанимации.
Мать малыша не посещала поликлинику и не проходила необходимые ежемесячные осмотры ребёнка у педиатра, сообщают "Невские новости".
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