Мать отравила четырёхмесячного ребёнка каплями от насморка

22-летняя жительница Петербурга без назначения врача регулярно капала четырёхмесячному сыну сосудосуживающие капли.

После очередного закапывания ребёнок вдруг побледнел и закатил глаза. Его руки и ноги стали холодными. Мать малыша вызвала скорую помощь.

Младенца госпитализировали.

Врачи диагностировали у ребёнка отравление анестезирующими средствами и терапевтическими газами.

В настоящее время мальчик находится в реанимации.

Мать малыша не посещала поликлинику и не проходила необходимые ежемесячные осмотры ребёнка у педиатра, сообщают "Невские новости".

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