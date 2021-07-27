Минтруд предложил установить в России День отца

В третье воскресенье октября в России будут отмечать День отца. Министерство труда и соцзащиты России уже разработало соответствующий проект.

"Минтруд России вынес на общественное обсуждение предложение отмечать День отца. Предлагаемая дата — третье воскресенье октября", — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Автор данной инициативы — уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Минтруд поддержал данную инициативу.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в России хотят ввести отцовский капитал в размере640 тысяч рублей.

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