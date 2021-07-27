Употребление ранних арбузов грозит отравлением

Арбузы следует покупать во второй половине августа или в сентябре, так как к этому времени они вызревают без различных химикатов и пестицидов, сообщил диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Минус арбузов, выращенных в теплицах или на натуральных удобрениях, в том, что они не дозрели. В них нет необходимого количество витаминов.

Второй вариант — арбузы на химических удобрениях. Такие арбузы можно купить и в сезон, но в конце июля — начале августа риск купить ягоду плохого качества намного выше.

Употребление таких арбузов может привести к пищевой аллергии или даже стать причиной отравления.

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