Депутат Ильшат Аминов назвал непривитых жителей "безмозглыми баранами"

Депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов сравнил непривитых жителей с "безмозглыми баранами". Он заявил об этом в программе "Семь дней" своего телеканала.

Депутат подчеркнул, что необходимо заставить всех привиться "ради выживания всего стада". Он пояснил, что лишь цитировал доктора Мясникова — "для вируса мы все просто стадо", говорил о биологии, а не о политике. По мнению Ильшата Аминова, после выборов власти примут федеральное решение об обязательной вакцинации. Он считает, что некоторые регионы уже приступили к ней, но это всё — половинчатые меры.

Депутат отметил:

"Люди — это те же животные, и есть закон стада. Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь коллективного иммунитета".

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вакцинация поможет остановить процесс мутации SARS-CoV-2.

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