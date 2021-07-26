Житель Москвы при посещения ресторана McDonald's поскользнулся на лестнице и упал.
Мужчина подал иск в суд с требованием взыскать с заведения 2 млн за полученные им травмы и компенсировать ему расходы на лечение в размере 64 697 рублей.
Слушание дела состоится 18 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Ольгу Бондареву.
Степень тяжести повреждений в суде не уточнили.
Ранее Pravda. Ru писала о том, что на фоне новостей о потере компанией народной любви и доходов генеральный директор сети "МакДоналдс" подал в отставку.
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