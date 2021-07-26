Житель Москвы хочет отсудить у McDonald's 2 млн рублей за полученные травмы

Житель Москвы при посещения ресторана McDonald's поскользнулся на лестнице и упал.

Мужчина подал иск в суд с требованием взыскать с заведения 2 млн за полученные им травмы и компенсировать ему расходы на лечение в размере 64 697 рублей.

Слушание дела состоится 18 августа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Ольгу Бондареву.

Степень тяжести повреждений в суде не уточнили.

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