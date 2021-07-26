"Одноклассники" запустили раздел с гиперказуальными играми.
Это игры с очень простыми правилами, поэтому пользователям даже не придётся тратить время на обучение.
Игроку нужно пройти несколько испытаний разного уровня сложности, при этом в играх может не быть внутренних платежей. Чтобы получить дополнительные бонусы, нужно просто посмотреть рекламу.
В гиперказуальные игры можно играть по дороге на работу или учёбу, стоя в очереди или дома.
Игры не нужно скачивать — все они доступны доступны на сайте или в приложении ОК.
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