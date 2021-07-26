Эксперты: ЕС угрожает ещё одна пандемия. Но не коронавируса

Евросоюз терзает не только коронавирус: на подходе не менее опасная пандемия. Речь идёт о пандемии одиночества, сообщают эксперты Европейского Объединенного исследовательского центра (JRC).

Коронавирус в Германии, Бонн

В поле не воины: цифры и факты об одиночестве в ЕС

Как становится ясно из доклада JRC, проблема действительно серьёзна:

одиноких людей в ЕС стало за время пандемии вдвое больше, чем было до;

каждый четвёртый житель ЕС признался, что одинок;

одиноких людей в возрастной группе 18-35 лет стало по сравнению с 2016 годом в 4 раза больше.

Проблема затрагивает практически всех: неважно, живёт человек в городе или сельской местности, стар или молод.

"На этот рост чувства одиночества, безусловно, оказали влияние санитарные меры по изоляции, однако существует опасение развития возможной пандемии одиночества. Это требует вмешательства и эффективных мер противодействия", — указывается в докладе.

Знали, но не задумывались. Время пришло?

Проблема, подчеркивают специалисты, фиксировалась и ранее. Но внимания на неё особо не обращали — до тех пор, пока в результате появления коронавируса она не вышла на передний план.

"Эти проблемы существовали и ранее, но общество не уделяло им большого внимания. Теперь мы должны начать лучше понимать и решать эти проблемы… Нам необходимо подумать, как совместными усилиями построить более устойчивое и сплочённое общество в ЕС", — уверена вице-президент Еврокомиссии по вопросам демографии Дубравка Шуйца.

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