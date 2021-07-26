Евросоюз терзает не только коронавирус: на подходе не менее опасная пандемия. Речь идёт о пандемии одиночества, сообщают эксперты Европейского Объединенного исследовательского центра (JRC).
Как становится ясно из доклада JRC, проблема действительно серьёзна:
Проблема затрагивает практически всех: неважно, живёт человек в городе или сельской местности, стар или молод.
"На этот рост чувства одиночества, безусловно, оказали влияние санитарные меры по изоляции, однако существует опасение развития возможной пандемии одиночества. Это требует вмешательства и эффективных мер противодействия", — указывается в докладе.
Проблема, подчеркивают специалисты, фиксировалась и ранее. Но внимания на неё особо не обращали — до тех пор, пока в результате появления коронавируса она не вышла на передний план.
"Эти проблемы существовали и ранее, но общество не уделяло им большого внимания. Теперь мы должны начать лучше понимать и решать эти проблемы…
Нам необходимо подумать, как совместными усилиями построить более устойчивое и сплочённое общество в ЕС", — уверена вице-президент Еврокомиссии по вопросам демографии Дубравка Шуйца.
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