По данным ВЦИОМ, 18% жителей России становились жертвами агрессивного поведения, 16% были свидетелями. Больше всего с буллингом сталкивались во время учёбы в школе — 38% и на работе — 32%.
Также опрошенные отметили, что подвергались травле в:
Три процента заявили, что сами издевались над людьми.
Ранее в интернете затравили Регину Тодоренко — ведущую, певицу, актрису. Она высказалась о домашнем насилии:
"А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?".
Регина Тодоренко извинилась за свои слова и сняла документальный фильм, но буллинг в её адрес не прекращался. Юрист Екатерина Гордон, автор слогана "ударил — значит сел", назвала подобное поведение толпы тоже насилием.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В России бензин марки АИ-95 дешевле, чем в 32-х европейских странах. По его стоимости страна занимает второе место в Европе.