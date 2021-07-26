ВЦИОМ: каждый пятый россиянин подвергался травле

По данным ВЦИОМ, 18% жителей России становились жертвами агрессивного поведения, 16% были свидетелями. Больше всего с буллингом сталкивались во время учёбы в школе — 38% и на работе — 32%.

Также опрошенные отметили, что подвергались травле в:

семье — 15%,

вузе или колледже — 13%,

среди знакомых — 12%,

в армии — 11%,

интернете — 7%.

Три процента заявили, что сами издевались над людьми.

Ранее в интернете затравили Регину Тодоренко — ведущую, певицу, актрису. Она высказалась о домашнем насилии:

"А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?".

Регина Тодоренко извинилась за свои слова и сняла документальный фильм, но буллинг в её адрес не прекращался. Юрист Екатерина Гордон, автор слогана "ударил — значит сел", назвала подобное поведение толпы тоже насилием.

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