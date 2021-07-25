Президент России: "Есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар"

С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Президент РФ произнёс речь на торжественном параде, посвящённом Дню Военно-морского флота.

Лидер страны уверил, что у России "есть всё необходимое, чтобы нанести военный удар" по любому противнику.

"Мы любим и чтим наш военно-морской флот, по праву гордимся его выдающейся героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов… У ВМФ есть всё необходимое для защиты России", — отметил Владимир Владимирович.

Путин подчеркнул, что величие нашего Отечества ковалось благодаря самоотверженному делу моряков. Глава государства обратил внимание на многогранность стратегических задач флота, что "вызывает восхищение и гордость".

"Поздравляю с Днём военно-морского флота! Этот праздник грандиозный в своей строгости и красоте парадов, он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России!" — торжественно заявил Владимир Путин.

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