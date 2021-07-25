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Нидерланды намерены выслать россиян, поведавших о крушении MH17

Общество

Граждане РФ, которые рассказали властям Голландии о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, могут быть экстрадированы из Нидерландов.  

Нидерланды намерены выслать россиян, поведавших о крушении MH17

О недоверии голландских властей к истории крушения Boeing сообщает издание De Volkskrant со ссылкой на соответствующие документы.

Голландские власти собираются экстрадировать российскую пару, так как они прибыли в Нидерланды в 2016 году и сразу же запросили убежище. Сведения о крушении Boeing они предоставили в 2018 году.

Объединенная следственная группа (ОСГ), расследующая крушения MH17, приняла показания россиян серьезно, но миграционной службе история показалась надуманной. Судьи одобрили выводы миграционной службы, увидев в информации россиян отсутствие логики. Недоверие вызвало то, что россияне не сказали правду с самого начала.

Издание пишет, что сведения о крушении самолёта стала известны гражданам РФ случайно. 

Пассажирский Boeing компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился летом 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. 

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Рейс MH17. Что Случилось с Малайзийским Боингом в 2014 году?
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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