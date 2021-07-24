Захарова укорила украинского журналиста за нападки на Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у Романа Цимбалюка, не нарушает ли он языковую квоту Незалежной.

Мария Захарова не оставила без внимания высказывание украинского журналиста Романа Цимбалюка по поводу сборной Олимпийского комитета России на Олимпийских играх.

Цимбалюк напомнил представителям РФ, что стране запрещено демонстрировать свой флаг и герб на Олимпийских играх, а также исполнять государственный гимн. Всё это представитель СМИ Украины написал на русском языке.

Захарова спросила у Цымбалюка, позволено ли ему смотреть ТВ России, так как на Украине введена языковая квота.

"Не верю, что в таком идеологическом запале ты безответственно относишься к закону о защите государственного языка", — написала представитель МИД.

В апреле этого года Верховная рада приняла проект закона об украинском языке. Документ объявляет украинский язык единственным государственным и обязывает использовать его во всех сферах общественной и культурной жизни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.