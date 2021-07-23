Может ли на огороде случайно взойти конопля? Мнение эксперта

Иногда садоводов ждёт на дачном участке неприятный сюрприз в виде конопли, выращивание которой запрещено. О том, может ли конопля вырасти случайно и как от неё избавиться, рассказала эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова.

Семена конопли не могут долго храниться в земле — они гниют и умирают. Однако их могут переносить птицы, сообщила эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова.

Поэтому, если на участке появилась конопля, то это не значит, что её кто-то выращивает. Растение может вырасти благодаря принесённым птицам семенам.

"Семена могут переноситься птицами. Сейчас в связи с погодой птицы летают беспорядочно и способны улетать далеко от своей зоны обитания. Например, на участках могут появляться утки, хотя никаких водоемов вблизи поселка нет", — пояснила специалист.

О том, как избавиться от этих нежеланных посадок, сообщает сайт Москва 24.

Коноплю следует выкопать с корнем и выбросить. Но из земли необходимо извлечь весь корень. Также можно использовать мощные пестициды, которые применяют в борьбе с борщевиком. Растения нужно просто обмазать, и оно погибнет.

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