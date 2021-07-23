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Питание в поезде: как вкусно и безопасно поесть в дороге

Общество

О том, какие продукты взять с собой в поезд, рассказала врач-диетолог Анна Мелехина.

Еда в поезде
 

Специалист отметила, что питание в поезде, с одной стороны, должно быть безопасным, с другой — полезным.

Большое значение имеет способ транспортировки продуктов.

Эксперт советует обзавестись сумкой-холодильников. В ней можно будет хранить продукты в течение 12 часов.

В такой сумке можно хранить отварной картофель и запечённую курицу, а также сыр, котлеты и отварную кукурузу.

Если же сумки-холодильника нет, то в поезд можно взять консервы.

Консервы
 
Для этого подходит тунец в собственном соку, фасоль, кукуруза, горошек, лечо, кабачковая или другая овощная икра.

При стандартной температуре в поезде хорошо хранятся фрукты и овощи. Из фруктов диетолог советует брать с собой яблоки, груши и бананы, а из овощей — огурцы, помидоры черри, морковь, а любителям здорового питания — сырую цветную капусту,

Из напитков лучше брать воду и чай в пакетиках.

В поезде есть возможность побаловать себя и горячей пищей. Так как в поездах есть кипяток, то можно взять с собой каши в пакетиках, которые не требуют варки, сообщает сайт Москва 24.

Кроме того, можно пообедать в вагоне-ресторане.

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