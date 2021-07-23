"Завозят вирус в тайгу": как в Селиярово прогоняли вертолёт санавиации

Любопытная история случилась в одном из сёл Югры: жители не обрадовались санитарному вертолёту и решили его прогнать. Слов (в том числе — нецензурных) не пожалели.

Югорчане прогнали медиков.Местные подумали, что их хотят заразить коронавирусом.

"Чё это такое, ***?": подробности истории

Подробности истории (случившейся, к слову, ещё первого июля) уточнил для РИА "Новости" директор Центра медицины катастроф Югры Василий Костин. Как оказалось, вертолёт санавиации прибыл в село Селиярово (ХМАО), чтобы забрать пациента, у которого предположительно выявили COVID-19.

В связи с понятными рисками бригада, вылетевшая в село, была облачена в специальные защитные костюмы, а также оснащена особым боксом, в который и планировалось положить пациента. Пока вертолёт летел, заболевшего везли к площадке.

После того как вертолёт приземлился и медики выгрузили бокс, местные жители начали осыпать их оскорблениями. Если переводить их на цензурный русский, медиков обвиняли в "завозе" вируса и "загрязнении" села. Один из мужчин за кадром и вовсе опустился до угроз, обещая "наказание".

Бывает. А пациента успешно вылечили

"У нас у вертолёта двигатель был не заглушен, лопасти вращались. Мои сотрудники забеспокоились, что [один из мужчин] может попасть в зону поражения лопастями. Связались с местным медработником и приняли решение, чтобы этот конфликт не разрастался, забрать пациента с другой вертолетной площадки, благо она недалеко — в 10 минутах вертолетного лёта. Загрузили для этого медицинский бокс обратно и перелетели на другую площадку, где спокойно пациента забрали. В полночь он уже был госпитализирован в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести", — рассказал Костин.

Также он добавил, что "раскручивание" события в соцсетях не вызывает ничего, кроме недоумения. Ведь работа медиком — это регулярное соприкосновение с трудностями.

А для пациента всё закончилось хорошо — уже 20 июля его выписали.