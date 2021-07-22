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К осени одежда и обувь подорожают на 10-15%

Общество

Россиян предупредили о повышении цен на одежду и обувь к осени.

К осени одежда и обувь подорожают на 10-15%

Рост цен составит 10-15%, а к началу 2022 года — 18-22%. Поэтому сейчас есть возможность купить всё необходимое для гардероба по старым ценам.

Эксперты дали советы россиянам о том, как сэкономить на покупке одежды и обуви.

Несмотря на скорое подорожание, не нужно покупать лишние вещи, советует имиджмейкер и стилист Юлия Макушева. Эксперт рекомендует приобретать не 10 пар обуви, а одну-две пары, причём универсальных цветов, которые будут подходить к любой одежде.

Обувь и сумки должны быть качественными, а вот на одежде можно сэкономить, считает Макушева.

Вперёд за распродажей

Стилист и имиджмейкер Евгений Ильенко советует россиянам следить за распродажами, которые уже проходят во многих магазинах одежды.

По словам эксперта, сейчас со скидками можно приобрести не только летнюю одежду, но и демисезонные модели.

"Это джинсы, брюки, рубашки, некоторая обувь. Таким образом, получится сэкономить достаточно хорошую сумму денег", — пояснил он в интервью Телеканалу "360".

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Рост цен на одежду и обувь осенью
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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