Штраф за использование телефона за рулём хотят повысить до 10 тысяч рублей

Действующие в России штрафы за использование мобильного телефона за рулём незначительные, поэтому водители просто не придают им значения. Однако в последнее время в стране растёт количество ДТП из-за невнимательности автолюбителей, сообщил в интервью Телеканалу "360" руководитель общественного движения "За безопасность" Владимир Курдесов.

Движение уже обратилась в МВД с предложением увеличить суммы штрафа за пользование телефоном за рулём с 1,5 тысячи рублей до 10 тысяч.

"Безопасность на дороге превыше лайков"

"Хотелось бы ужесточить ответственность за пользование телефоном за рулем по одной простой причине. Безопасность на дороге превыше лайков или каких-то сообщений или постов в социальных сетях", — подчеркнул эксперт.

Заявления о необходимости ужесточить наказания за использование водителями мобильных телефонов за рулём появились после ДТП в Москве на улице Авиаторов. Тогда 18-летняя Валерия Башкирова сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей и двоих взрослых. О полученных травм двое детей скончались. Согласно одной из версий, девушка пользовалась за рулём мобильным телефоном.

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