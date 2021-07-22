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ФГОС закрепили необязательность изучения второго языка в школах

Общество

Министерство просвещения РФ опубликовало новые федеральные государственные стандарты образования. По данным из документа, второй иностранный язык в школах станет необязательным для изучения.

Если родители обратятся с просьбой к администрации, её работники уберут предмет из расписания.

Ранее министр Сергей Кравцов заявлял, что в России создадут "белый интернет" для учеников. Дети в таком режиме будут пользоваться проверенным контентом. Министр пояснил, что никто ничего не запрещает, эксперты пользуются возможностями цифровой образовательной среды.

Кроме того, Сергей Кравцов сообщал, что к 2024 году в каждой школе появятся театральные студии и спортивные секции. Таким образом реализуется нацпроект "Образование". По его результатам к 2030 году дополнительное образование будет у 80% школьников.

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Как изменится образование в России в 2021? — ОБЗОР ТРЕНДОВ
Автор: Евгения Васильева, Куратор: Наталия Красовская
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