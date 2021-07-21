EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жену судьи Безбородова будут судить за избиение сына Стаса Пьехи
В Раде высказались в адрес ЕС и США о недопустимости запуска "СП-2"
Юлия Савичева пожаловалась, что уже год не может увидеть маленькую дочь
Экономист оценил рост реальных зарплат россиян
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Байденом
Анастасия Волочкова раскрыла свой дневной рацион питания
Стали известны подробности соглашения США и ФРГ по "Северному потоку-2"
Эксперты по туризму назвали главные проблемы российских курортов
"Дитя заката": в Балашихе обнаружили розового кузнечика

Не только для зубов: в Сети раскрыли хитрости с использованием зубной пасты

Общество

Зубная паста подходит не только для чистки зубов. Благодаря должной смекалке это средство может стать практически универсальным домашним помощником.

Не только для зубов: в Сети раскрыли хитрости с использованием зубной пасты

Помимо использования по прямому назначению, зубную пасту можно применять для очистки различных поверхностей и даже в борьбе с воспалениями кожи. Вот лишь несколько примеров:

  • Чистка ювелирных украшений. Известно, что серебро часто темнеет в процессе носки. Вернуть изделиям первоначальный вид поможет зубная паста. Просто нанесите немного пасты на ткань из микрофибры и очистите украшения, затем промойте их под водой.
  • Зубной пастой можно очистить и осветлить пожелтевшие клавиши пианино.
  • При помощи зубной пасты и ткани из микрофибры можно удалить пятна от воды на деревянных поверхностях.
  • Зубной пастой можно легко удалить чёрные полосы на белых подошвах обуви. Просто нанесите немного пасты на загрязнённые места и протрите старой зубной щёткой или твёрдой губкой — подошвы снова станут белыми.
  • Зубную пасту можно точечно наносить на воспаления на коже. Но прежде проверьте переносимость на нормальном участке.
  • Помыв руки с зубной пастой, можно избавиться от едкого запаха (например, после резки лука).
  • Зубной пастой можно даже чистить сантехнику, пишет портал tippsundtricks.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Главный парадокс стоматологии – об этом все знают и молчат!
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Не только для зубов: в Сети раскрыли хитрости с использованием зубной пасты
Военный обозреватель высказался о полёте Безоса в космос
Диетолог Ольга Деккер: "Ягодный детокс не приведёт к очищению организма"
76-летний Юрий Антонов перенёс сложную операцию по замене сустава
Жену судьи Безбородова будут судить за избиение сына Стаса Пьехи
В Раде высказались в адрес ЕС и США о недопустимости запуска "СП-2"
Юлия Савичева пожаловалась, что уже год не может увидеть маленькую дочь
Экономист оценил рост реальных зарплат россиян
Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Байденом
На исследования НЛО наложен запрет
Популярное
Силовые структуры
Как украинские эксперты "унизили" российский Checkmate

Украинские эксперты оценили новый российский истребитель пятого поколения, представленный на МАКС-2021. Скажем сразу, самолёт им категорически не понравился.

Как украинские эксперты "унизили" российский Checkmate
Стали известны подробности соглашения США и ФРГ по "Северному потоку-2"
Мир. Новости мира
Стали известны подробности соглашения США и ФРГ по "Северному потоку-2"
Мир. Новости мира
"Нет дыма без огня": посол Китая в России высказался о ЕС, Белоруссии и санкциях
Политика. Новости и аналитика
"Знаем, но молчим": эксперт об обломках Ту-154М, "горящей" Захаровой и Польше
Любовь Степушова Грузия, Украина и Молдавия уже взяли себя в ЕС, но Брюсселю они не нужны Любовь Степушова Василий Амирджанов Собянин разрешил общепиту работать без QR-кодов Василий Амирджанов Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Новости спецслужб
В Казахстане обнаружили утечку данных свыше 740 тыс. пользователей Telegram
Мир. Новости мира
Вашингтон попросил Киев о "режиме тишины" по Nord Stream 2
Посол РФ в США рассказал про методы "американских друзей" по части "СП-2"
Политика. Новости и аналитика
Посол РФ в США рассказал про методы "американских друзей" по части "СП-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников