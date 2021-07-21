Не только для зубов: в Сети раскрыли хитрости с использованием зубной пасты

Зубная паста подходит не только для чистки зубов. Благодаря должной смекалке это средство может стать практически универсальным домашним помощником.

Помимо использования по прямому назначению, зубную пасту можно применять для очистки различных поверхностей и даже в борьбе с воспалениями кожи. Вот лишь несколько примеров:

Чистка ювелирных украшений. Известно, что серебро часто темнеет в процессе носки. Вернуть изделиям первоначальный вид поможет зубная паста. Просто нанесите немного пасты на ткань из микрофибры и очистите украшения, затем промойте их под водой.

Зубной пастой можно очистить и осветлить пожелтевшие клавиши пианино.

При помощи зубной пасты и ткани из микрофибры можно удалить пятна от воды на деревянных поверхностях.

Зубной пастой можно легко удалить чёрные полосы на белых подошвах обуви. Просто нанесите немного пасты на загрязнённые места и протрите старой зубной щёткой или твёрдой губкой — подошвы снова станут белыми.

Зубную пасту можно точечно наносить на воспаления на коже. Но прежде проверьте переносимость на нормальном участке.

Помыв руки с зубной пастой, можно избавиться от едкого запаха (например, после резки лука).

Зубной пастой можно даже чистить сантехнику, пишет портал tippsundtricks.

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