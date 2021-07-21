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Отмену обязательных штампов в паспорте оценил юрист

Общество

Некоторые отметки в паспортах перестали быть обязательными. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмену обязательных штампов в паспорте оценил юрист

Теперь в паспорт гражданина РФ по его желанию можно будет вносить информацию о заключении или расторжении брака, о детях, и ранее выданных паспортах. А вот отметки о регистрации или снятии с учёта по месту жительства, а также о том, является ли достигший 18-летия гражданин военнообязанным, останутся обязательными.

Нововведение оценил адвокат Игорь Трунов. По словам юриста, штампы в паспорте давно уже стали анахронизмом, а будущее — за пластиковыми удостоверениями личности.

"Штампы — это анахронизм, пережитки прошлого. Мы идём вперед, теперь вся жизнь уходит в виртуальное пространство, где другая идентификация — сетчатка глаза или ДНК. Я вообще считаю, что хорошо будет, когда мы откажемся от системы паспортов и перейдем на пластиковые карты, которые встроены в компьютерные системы, и по этой карте вся информация получается мгновенно", — отметил эксперт в комментарии для РИА Новости.

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Паспорт за час? Это реально
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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