О ситуации с запасами гречки рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко

Российские власти контролируют ситуацию с гречкой, сообщила на сегодняшнем заседании правительства вице-премьер Виктория Абрамченко.

Цены на гречку и физическая доступность этой крупы для населения являются объектом пристального внимания властей вот уже второй год подряд. Ранее правительство даже ввело временный запрет на экспорт гречки, он действует до 31 августа текущего года. Соответствующий документ подписал в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В среду, 21 июля, вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции проинформировала о текущей ситуации с гречкой. Её слова приводит РИА Новости.

"Хочу подчеркнуть, что запасов гречневой крупы достаточно для удовлетворения потребности населения, и дефицита крупы нет", — сообщила она.

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