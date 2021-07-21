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Профессор МГУ оценил количество "убеждённых антипрививочников"

Общество

Несмотря на уговоры государства, население всё же не спешит с вакцинацией от COVID-19. Биолог, профессор МГУ Алексей Аграновский объяснил, почему.

Профессор МГУ оценил количество "убеждённых антипрививочников"

Государство активно борется с мифологизацией коронавируса, постепенно ужесточая наказания за распространение фейков, продаже и покупке поддельных сертификатов о вакцинации и тому подобное. Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал результаты опроса, проведённого порталом Superjob, согласно которым 55% респондентов оказались противниками обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Поддержали же эту идею всего 28% опрошенных.

По мнению профессора, убеждённых антипрививочников в России не так уж и много, а большинство людей просто запугано пропагандой или имеет пассивный склад характера. При этом темпы вакцинации всё же выросли в последнее время, приводит его слова "Свободная пресса".

"Риск от встречи с вирусом гораздо выше, чем от вакцинирования. Главный аргумент — привитый выживет, не привитый — под серьёзной опасностью. Привитые думают о других — они создают блок на пути распространении вируса, коллективный иммунитет в обществе и локальный иммунитет у себя дома, на работе. В случае заражения, те, кто получил вакцину, переносят ковид гораздо легче, и не распространяют вирус", — отметил Алексей Аграновский.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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