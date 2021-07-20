Что делать, если не берут на работу из-за возраста? Советы юриста

Широко распространено убеждение, что после 50 лет практически невозможно невозможно найти хорошую работу. О том, что делать, если работодатель отказывает в приёме на работе из-за возраста, рассказала юрист Юлия Кремер.

Эксперт отметила, что интересы соискателей, которые находятся в солидном возрасте, защищены законом.

"В соответствии со статьей 64 Трудового кодекса отказ будет считаться необоснованным, если работодатель укажет в качестве причины ваш пол, расу, цвет кожи, национальность, язык, возраст, место жительства, происхождение, а также другие обстоятельства, которые не относятся к вашему уровню профессионализма и опыта", — пояснила юрист Юлия Кремер.

Большинство работодателей знают о том, что в случае неправомерного отказа их могут привлечь к дисциплинарной, административной и даже уголовной ответственности.

Соискателям, которых не взяли на работу, необходимо обратиться в компанию и получить письменный отказ в приёме на работу.

Во-вторых, нужно собрать доказательства неправомерности отказа.

Третий шаг — это составление искового заявления и обращение в суд или в трудовую инспекцию.

Эксперты в сфере занятости считают, что на успех трудоустройства влияет не только возраст, но и востребованность профессии и уровня квалификации соискателя, сообщает сайт Москва 24.

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