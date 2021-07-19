Адвокат назвал главную ошибку при снятии автомобиля с учёта

Часто автовладельцы неправильно оформляют прекращение регистрации транспортного средства, а в процедурах "снять с учета" и "прекратить регистрацию" не видят разницы.

О том, как быстро и юридически грамотно снять автомобиль с регистрации, в интервью ФАН рассказал юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский.

В первую очередь эксперт объяснил разницу в процедурах "прекращение регистрации" и "снятие с учёта".

Прекращение регистрации — временное исключение автомобиля из участия в дорожном движении.

Пользоваться машиной после прекращения регистрации нельзя, за это грозит штраф.

Снятие автомобиля с учёта — это перенос информации об автомобиле в архив, добавил Нефедовский.

Адвокат перечислил способы, с помощью которых можно проверить, снят ли автомобиль с учёта.

В случае возникновения каких-либо сложностей и юридических вопросов необходимо обратиться к опытному специалисту, отметил адвокат.

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