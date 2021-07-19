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Виталий Милонов жестко поставил на место кинокритика Долина

Общество

Депутат ГД Виталий Милонов прокомментировал заявление кинокритика Антона Долина по поводу рецензии волгоградского издания "Вечерний Курьер". Политик призвал не хайпить "на пустом месте".

Виталий Милонов жестко поставил на место кинокритика Долина

Статья называется "Успех военной кинокартины — в правде: отечественные режиссеры говорят о войне достоверно и объективно". В ней автор рассказывает о военных фильмах "Ржев", "Сталинград" и некоторых других. Журналист обращает внимание на то, как важна в таких лентах достоверность.

Долин обвинил интернет-платформу в публикации материала от его имени. Сам он — работает в издании "Медуза" (СМИ признано иноагентом). Главред "Вечернего Курьера" Дмитрий Кагаев прокомментировал ситуацию изданию "Открытые медиа". По его словам, это совпадение, потому что Антон Долин — это псевдоним автора "ВК".

"Это не тот Антон Долин, о котором сейчас все подумали. Это псевдоним, он уже пишет под ним давно. Это просто совпадение. Я, например, не знал о нем. Я понимаю, что это стечение обстоятельств. У нас не было никакой цели использовать имя для именно этой статьи", — рассказал он.

Несмотря на объяснение главреда, некоторые оппозиционные СМИ обрушились на "ВК" с жесткой критикой. На инцидент обратил внимание депутат ГД Виталий Милонов. Он обратился к кинокритику с просьбой "извиниться за хайп на пустом месте". Политик отметил, что Антон Долин — не единственный человек с таким именем и фамилией, и "эксклюзивных прав" на их использование у него нет.

"Я посмотрел и оказалось, что нигде не указано, что это конкретно этот кинокритик. Зато стало известно, что этим именем подписывается один из авторов издания еще с 2017 года. И пишет он не только про кино, но и про политику, экономику, социальные проблемы. Заглянули в соцсети… при беглом просмотре нашли несколько сотен однофамильцев Антона Долина", — написал депутат.

Скрин
 

По мнению журналиста "ВК", битва при Ржеве была одной из самых кровопролитных в истории ВОВ. Кинокартина достоверно повествует о ее событиях.

Некоторые СМИ писали, что во многом фильм появился благодаря петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину, чей предок Евгений Ильич Пригожин участвовал в ржевских сражениях. Бизнесмен предложил снять кино о тех событиях. Так он хотел почтить память всех павших в боях при Ржеве.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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