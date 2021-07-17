Активисты Великобритании и США требуют изменить "рабские" термины в науке

Очередная инициатива представителей движения за права афроамериканцев на этот раз коснулась орнитологии. Активисты в Великобритании и США требуют изменить научные названия птиц, мотивируя это тем, что они напоминают о рабстве.
На данный момент под петицией, требующей новых названий для птиц, подписались несколько тысяч человек. А относительно двух видов активисты уже добились своего:
Таким образом американцы постепенно переписывают собственную историю, вычеркивая из нее память о "нежелательных" эпизодах. Дойдут ли у активистов руки до уничтожения Египетских пирамид и других памятников архитектуры, свидетельствующих, что в далеком прошлом на Земле существовало рабство?
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Если только соблюдается простое правило — правильное движение лечит, а неправильное калечит. Это, кстати, основной принцип кинезитерапии — науки о лечении движением