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Активисты Великобритании и США требуют изменить "рабские" термины в науке

Общество

Очередная инициатива представителей движения за права афроамериканцев на этот раз коснулась орнитологии. Активисты в Великобритании и США требуют изменить научные названия птиц, мотивируя это тем, что они напоминают о рабстве.

Птица. Зимородок

На данный момент под петицией, требующей новых названий для птиц, подписались несколько тысяч человек. А относительно двух видов активисты уже добились своего:

  • Птица подорожник Маккауна, названная в честь конфедерата Джона Маккауна, теперь стала толстоклювым подорожником.
  • Название "Олдскво" (русский аналог — морянка) сочли оскорбительным для индейцев и переименовали в длиннохвостую утку.

Таким образом американцы постепенно переписывают собственную историю, вычеркивая из нее память о "нежелательных" эпизодах. Дойдут ли у активистов руки до уничтожения Египетских пирамид и других памятников архитектуры, свидетельствующих, что в далеком прошлом на Земле существовало рабство?

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Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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