Необъективная "Википедия": кто и зачем удаляет "нежелательные" статьи о Байдене

Не так давно сын 46-го президента США Хантер Байден попал в "неприятную историю", которая в очередной раз подтвердила то, насколько лицемерны американские "левые". Но его сторонники пошли еще дальше — они попытались удалить "нежелательные" сведения из "Википедии".

Английская газета Daily mail опубликовала материалы с личного ноутбука Хантера Байдена, оставленного им в 2019 году в сервисной мастерской. Как раз накануне выборов 2020 года сотрудник сервиса сделал копию его жесткого диска и передал ее адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани.

Таким образом, в руки Трампа попал солидный компромат на сына его главного политического оппонента. На жестком диске Хантера нашлись расистские высказывания, сделанные им в личной переписке с двоюродной сестрой, а также информация, подтверждающая его связи с американскими наркоторговцами и проститутками.

Один из основателей "Википедии" Ларри Сэнгер заявил, что сведения об этом и других скандалах, связанных с сыном 46-го президента США, последовательно удаляются их сторонниками. По его словам, "Википедия" уже не та, что была раньше. Из платформы изложения свободных и объективных фактов она превратилась в инструмент распространения взглядов политического истеблишмента.