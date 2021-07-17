Как сохранить сыр свежим намного дольше: несколько хитростей

Сыр — один из самых любимых продуктов в мире. Вне зависимости от предпочтений в сортах, каждый любитель сыра хочет сохранить его свежим как можно дольше.

Самый вкусный сыр — свежий, спору нет. Как только он пролежит дома некоторое время, он может высохнуть, "вспотеть" или даже заплесневеть. Но есть несколько маленьких хитростей, которые помогут сохранить сыр свежим гораздо дольше.

Не храните сыр в пластиковых пакетах. Сыр, как правило, содержит много жира, и при хранении в пластиковом пакете он через несколько дней потеряет вкус и начнёт "потеть".

Заворачивайте сыр не слишком плотно и не слишком свободно. Сыр должен иметь достаточно воздуха для "дыхания", но его избыток приводит к тому, что он высыхает и становится жёстким.

Лучше всего хранить сыр завёрнутым в специальную бумагу. Но поскольку эту специальную бумагу не так легко купить, бумага для выпечки подойдёт в качестве альтернативы.

Лучше покупать по несколько небольших кусочков, чем сразу всю сырную голову. Конечно, вам придётся чаще ходить в супермаркет. Зато ваш сыр всегда будет свежим.

Идеальная температура для хранения сыра — около 7 градусов, поэтому холодильник — отличное место. Также подойдёт тёмный прохладный угол в кладовой или погреб.

Если вы рассчитываете хранить сыр долго, смажьте кусок оливковым или подсолнечным маслом и поместите в герметичный контейнер. В этом случае, даже если появится плесень — она появится на масле, а не на сыре. Вам останется только промыть кусок сыра под проточной водой, сообщает портал tippsundtricks.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.