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Как сохранить сыр свежим намного дольше: несколько хитростей

Общество

Сыр — один из самых любимых продуктов в мире. Вне зависимости от предпочтений в сортах, каждый любитель сыра хочет сохранить его свежим как можно дольше.

Как сохранить сыр свежим намного дольше: несколько хитростей

Самый вкусный сыр — свежий, спору нет. Как только он пролежит дома некоторое время, он может высохнуть, "вспотеть" или даже заплесневеть. Но есть несколько маленьких хитростей, которые помогут сохранить сыр свежим гораздо дольше.

  • Не храните сыр в пластиковых пакетах. Сыр, как правило, содержит много жира, и при хранении в пластиковом пакете он через несколько дней потеряет вкус и начнёт "потеть".
  • Заворачивайте сыр не слишком плотно и не слишком свободно. Сыр должен иметь достаточно воздуха для "дыхания", но его избыток приводит к тому, что он высыхает и становится жёстким.
  • Лучше всего хранить сыр завёрнутым в специальную бумагу. Но поскольку эту специальную бумагу не так легко купить, бумага для выпечки подойдёт в качестве альтернативы.
  • Лучше покупать по несколько небольших кусочков, чем сразу всю сырную голову. Конечно, вам придётся чаще ходить в супермаркет. Зато ваш сыр всегда будет свежим.
  • Идеальная температура для хранения сыра — около 7 градусов, поэтому холодильник — отличное место. Также подойдёт тёмный прохладный угол в кладовой или погреб.
  • Если вы рассчитываете хранить сыр долго, смажьте кусок оливковым или подсолнечным маслом и поместите в герметичный контейнер. В этом случае, даже если появится плесень — она появится на масле, а не на сыре. Вам останется только промыть кусок сыра под проточной водой, сообщает портал tippsundtricks.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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