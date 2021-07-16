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Эксперт назвал три фактора рекордного роста цен на бананы

Общество

В российских магазинах подорожали бананы. О том, с чем это связано, в эфире "Радио 1" рассказал заместитель председателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.

Эксперт выделили три фактора, которые привели к росту цен на бананы. Во-первых, это внутренние проблемы в Эквадоре, являющимся главным экспортёром бананов в Россию. Во-вторых, это поражение бананов грибком в Южной Америке. Третья причина — это повышение курса доллара.

Леонов отметил, что в оптовых продажах цены уже начали снижаться, поэтому в перспективе овощи и фрукты станут дешевле, в том числе и бананы.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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