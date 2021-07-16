Россияне смогут заменить паспорт без штрафа в течение 90 дней

Правительство России увеличило срок замены паспорта и сократило время оформление документа. Кроме того, больше не будет временного удостоверения личности, паспорт остается действительным в течение 90 дней. Об этом рассказала пресс-служба кабинета министров.

Постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина заработает с момента официальной публикации документа.

Сегодня паспорт оформляют за 10 дней. При достижении 20 и 45 лет он становится недействительным. Заменить его необходимо за 30 дней. Если гражданин не успевает, он выплачивает штраф две-три тысячи или три-пять тысяч в случае проживания в Москве или Санкт-Петербурге.

Ранее Pravda.Ru писала об электронных паспортах в России. Первыми оформить и получить их смогут жители Москвы. С первого декабря 2021 года гражданин сможет выбрать традиционный или электронный вариант удостоверения личности. Остальные россияне получат такую возможность не позднее 1 июля 2023 года.

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