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"Нормальной" погоды в России больше не будет никогда. Учёные объяснили, почему

Общество

Рассчитывать на возвращение привычной погоды россиянам больше не стоит. Теперь "нормальная погода" — та, которая происходит сейчас. Нужно привыкать к этому.

"Нормальной" погоды в России больше не будет никогда. Учёные объяснили, почему

Произошедшие за последние десятилетия климатические изменения заметны уже не только учёным, но и обывателям. Прежде всего — по изменениям погоды: зимы в целом стали более тёплыми, изменились маршруты циркуляции воздуха и характер осадков. Из-за этого возникает множество проблем, которых не было раньше: тает вечная мерзлота, размораживаются старые скотомогильники с ящуром, горит тундра. Северные области задыхаются от неслыханной ранее жары, а центральные и южные районы затапливает ливневыми дождями. И со временем таких нетипичных для разных регионов природных явлений будет становиться только больше, пишут "Известия".

"Казалось бы, потепление создаёт хорошие условия для роста деревьев на севере. Но вместе с этим мы можем наблюдать нашествие вредителей, большая часть из которых перестала погибать в установившиеся в последние годы тёплые зимы. Шелкопряд восточный пробрался уже в Красноярский край. Ему там стало тепло. По этой же причине в Московской области начали наблюдаться вспышки распространения короеда-типографа", — отметил в беседе с изданием директор программы "Климат и энергетика" WWF Алексей Кокорин.

Всему виной — глобальное потепление, причина которого — человеческая деятельность, считают специалисты. Эксперты уверены, что если человечество в ближайшее время не сократит углеводородный след добровольно, то очень скоро ему придётся делать это принудительно.

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"Болезни" глобального потепления: к чему готовиться и как?
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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